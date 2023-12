Natale a Cagliari per 4mila crocieristi, ma la città si fa trovare impreparata.

Ieri la nave da crociera MSC ha attraccato per otto ore al porto di Cagliari, che è stata invasa da 4mila turisti.

In molti hanno scelto di visitare la parte storica della città, per loro un’amara sorpresa. Quasi tutti i commercianti hanno tenuto le serrande abbassate, ed era chiuso persino il villaggio natalizio del centro storico. Anche in piazza Yenne pochissimo movimento, aperto solo lo stand di alcuni espositori pugliesi.

«Io sono sarda, e mi lamento lo stesso. Ci è capitata la sosta a Cagliari, c’è tanta gente che viene dall’estero e in città è tutto chiuso», racconta ai microfoni di Videolina una crocierista, non l’unica sarda. Perché c’è anche chi è arrivato dall’Irlanda per incontrare i parenti di Assemini e pranzare con loro, rigorosamente in casa.

