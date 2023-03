La metro a Cagliari non c’è dal primo gennaio. E stamattina non c’è stato nemmeno il bus sostitutivo. Meglio: era in servizio, ma un guasto ha costretto l’autista a far scendere tutti i passeggeri in attesa di un ulteriore sostituto che funzionasse.

L’inconveniente verso le 11,30 in via Vesalio, a Pirri, sulla corriera che viaggia tra le stazioni di piazza Repubblica, a Cagliari, e San Gottardo, a Monserrato: uno dei mezzi gommati che sostituiscono quelli su rotaia, fermi da gennaio a maggio per l’intervento del raddoppio dei binari su quella tratta.

Chi era alla guida ha riscontrato dei problemi al motore al confine con il territorio della Municipalità. Il bus Arst ha proceduto a passo d’uomo fino alla fermata a pochi passi dal Convitto e dalla Cittadella finanziaria.

Qui sono stati fatti scendere tutti i passeggeri, che hanno dovuto aspettare l’arrivo di un altro mezzo. Intanto i manutentori dell’azienda di trasporti hanno provato a risolvere il guasto e hanno lavorato per ore.

