Giulia aveva tanti sogni, che non ha potuto esaudire in vita poiché un tumore maligno le ha strappato la vita a soli 10 anni nel 2018. Uno di questi sogni era dare la possibilità ai bambini malati oncologici e alle loro famiglie di poter essere accolti in una casa non lontano dall'ospedale durante il periodo delle cure a Cagliari.

A cercare di realizzare questo sogno ci stanno pensando Eleonora Galia e Alfio Zedda, i suoi genitori, che tramite “Il sogno di Giulia”, l'associazione che hanno fondato in memoria della figlia, hanno avviato una raccolta fondi per l'acquisto di un appartamento in grado di ospitare gratuitamente i piccoli malati e i loro cari.

Quasi sicuramente si chiamerà “La casa degli amici di Giulia Zedda”. «Sono tantissime le famiglie costrette a venire a Cagliari da tutta la Sardegna per far curare i propri bambini nei reparti di oncologia e di oncoematologia pediatrica del capoluogo», dichiara Eleonora Galia. «Il più delle volte il ciclo di cure è molto lungo e quindi devono stare parecchio tempo a Cagliari, lontano da casa loro e affrontando le spese quotidiane. Riteniamo che le famiglie dei piccoli malati debbano avere la possibilità di trovare un alloggio gratuito dove stare per tutto il tempo necessario, un luogo che garantisca calore e serenità a loro e ai bambini colpiti dalla malattia oncologica».

Eleonora e Alfio stanno sondando il terreno per capire quale può essere l'appartamento più adatto. Molto probabilmente sarà composto da tre camere da letto e allestito con arredi che possano renderlo il più accogliente possibile. «Dell'acquisto ci occuperemo noi dell'associazione, le donazioni sono ovviamente fondamentali e da quando abbiamo aperto la raccolta fondi ne stanno arrivando tantissime. Anche una piccola donazione può fare la differenza per arrivare al budget necessario a comprare l'appartamento. Se poi qualche altra associazione vuole darci una mano, è la benvenuta, noi comunque andiamo avanti con le nostre forze».

Per maggiori informazioni e per sapere come donare, si può chiamare il numero di cellulare di Eleonora – 3297054693 - o mandare un’email all'indirizzo ‍ilsognodigiuliazedda@gmail.com. Nella pagina Facebook Il sogno di Giulia Zedda viene pubblicato periodicamente lo stato dell'arte delle donazioni, «ci teniamo alla trasparenza», conclude Eleonora Galia.

© Riproduzione riservata