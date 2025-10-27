Irregolarità a bordo, nave cargo bloccata a CagliariII provvedimento della Capitaneria dopo un’ispezione su un portacontainer liberiano: ravvisate 17 violazioni di sicurezza, di cui nove gravi
Diciassette irregolarità, di cui nove gravi, tali da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione. Le ha riscontrate il personale della Guardia costiera di Cagliari a bordo di una nave porta container di 14mila tonnellate di stazza, battente bandiera liberiana, giunta nel porto canale di Cagliari il 25 ottobre.
La nave è stata fermata fino a quando non saranno sistemate le anomalie e sarà garantita la sicurezza. Il controllo è scattato domenica. Il Nucleo Ispettivo Port State Control della Direzione Marittima di Cagliari è salito a bordo della porta-container riscontrando «gravi carenze in materia di preparazione e risposta alle emergenze da parte dell'equipaggio, in materia di prevenzione e lotta degli incendi e di gestione della sicurezza di bordo», spiegano dalla Guardia costiera.
«Il fermo – comunica la Capitaneria - sarà mantenuto fino alla completa eliminazione delle anomalie e all'adozione di tutte le misure correttive previste dalle Convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare».
(Unioneonline)