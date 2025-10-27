Diciassette irregolarità, di cui nove gravi, tali da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione. Le ha riscontrate il personale della Guardia costiera di Cagliari a bordo di una nave porta container di 14mila tonnellate di stazza, battente bandiera liberiana, giunta nel porto canale di Cagliari il 25 ottobre.

La nave è stata fermata fino a quando non saranno sistemate le anomalie e sarà garantita la sicurezza. Il controllo è scattato domenica. Il Nucleo Ispettivo Port State Control della Direzione Marittima di Cagliari è salito a bordo della porta-container riscontrando «gravi carenze in materia di preparazione e risposta alle emergenze da parte dell'equipaggio, in materia di prevenzione e lotta degli incendi e di gestione della sicurezza di bordo», spiegano dalla Guardia costiera.

«Il fermo – comunica la Capitaneria - sarà mantenuto fino alla completa eliminazione delle anomalie e all'adozione di tutte le misure correttive previste dalle Convenzioni internazionali in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata