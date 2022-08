Si è chinato a raccogliere gli occhiali di un’amica, finiti a terra, proprio mentre arrivava il bus che lo ha colpito alla testa.

Questa la prima ricostruzione dell’incidente che si è verificato ieri mattina in viale Diaz a Cagliari. Il ferito è un giovane di 31 anni originario del Burundi, molto conosciuto a Cagliari perché ha fatto il cameriere in diversi ristoranti del centro, oltre a impegnarsi nella Caritas diocesana.

Ora è in condizioni gravissime all'ospedale Brotzu, ha riportato serie lesioni alla testa.

Gli ha salvato la vita un carabiniere che stava andando al Comando della Compagnia in via Nuoro per prendere servizio su un'auto di pattuglia del Radiomobile: ha visto il giovane per terra e gli ha fatto tre massaggi cardiaci consecutivi.

Il 31enne è stato trasportato al Brotzu da un’ambulanza medicalizzata del 118. Sul posto la Polizia locale.

