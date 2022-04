Devastato per un incendio un distributore di carburanti in viale Marconi a Cagliari.

Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti con quattro squadre dopo una prima segnalazione pervenuta alla Sala operativa 115 del Comando.

Le fiamme hanno inghiottito bar, officina e uso uffici, un automezzo e una colonnina di erogazione dei carburanti.

Quindici operatori hanno lavorato per ore per spegnere il rogo evitando che si propagasse e facesse danni peggiori.

Quindi hanno avviato le indagini per risalire alle cause. Sul posto anche Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale di Cagliari.

Non ci sono feriti.

