Ennesimo tamponamento questa mattina attorno alle 8 sull’Asse mediano in direzione 131 dir, all’altezza dell’Acentro.

Sul posto Polizia Locale e 118 che ha soccorso un ferito in codice giallo. Traffico bloccato per oltre due ore con una lunga coda anche in viale Marconi da Quartu all’ingresso di Cagliari. La circolazione ora è tornata alla normalità.

Ieri la viabilità è andata in tilt per una raffica di incidenti: uno al mattino, poi altri due sinistri, ravvicinati, in direzione Poetto all'altezza dello svincolo per viale Marconi.

In un caso tre le auto coinvolte, in un altro cinque. Alcune persone hanno riportato delle ferite e sono state soccorse dal personale del 118.

