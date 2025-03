Un doppio tamponamento sull'Asse mediano a Cagliari. Dopo l'incidente di stamattina, nel pomeriggio ci sono stati due sinistri, ravvicinati, questa volta in direzione Poetto all'altezza dello svincolo per viale Marconi. In un caso sono tre le auto coinvolte, in un altro cinque. Alcune persone hanno riportato delle ferite e sono state soccorse dal personale del 118.

Il tratto di strada è stato chiuso: gli agenti della Polizia Locale stanno deviando il traffico nella rampa che porta in viale Marconi. Inevitabili le conseguenze sulla viabilità: si è formata una lunga fila, fino a via Peretti.

Stamattina si è verificato un altro incidente, nella direzione opposta, quasi in contemporanea con un altro tamponamento sulla 131 dir all'altezza dello svincolo per la statale 554.

