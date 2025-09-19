viabilità
19 settembre 2025 alle 08:51aggiornato il 19 settembre 2025 alle 09:33
Incidente sulla statale 195, traffico in tilt e chilometri di fila in direzione CagliariCoinvolte una moto e tre macchine: ci sarebbe un ferito non in condizioni gravi
Incidente sulla 195 in direzione Cagliari, subito dopo la sede di Tiscali.
Coinvolte una moto e tre macchine: ci sarebbe un ferito non in condizioni gravi.
Il traffico intanto va in tilt con chilometri di fila.
Sul posto la Polizia municipale di Cagliari.
