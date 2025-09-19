Incidente sulla 195 in direzione Cagliari, subito dopo la sede di Tiscali.

Coinvolte una moto e tre macchine: ci sarebbe un ferito non in condizioni gravi.

Il traffico intanto va in tilt con chilometri di fila. 

Sul posto la Polizia municipale di Cagliari.

(Unioneonline)

