Alla caserma “Attilio Mereu” il colonnello Eugenio Fortunato ha ceduto il comando del Reggimento logistico “Sassari” al colonnello Domenico Cavicchia.

La cerimonia, presieduta dal generale Andrea Fraticelli, ha visto la presenza di autorità civili, religiose, militari e numerosi cittadini. Schierata la Bandiera di Guerra del Reggimento, i gonfaloni di Cagliari, della Città metropolitana e di Sinnai, insieme ai labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

«Questi due anni sono stati i più belli della mia carriera – ha detto il colonnello Fortunato –. Avete affrontato ogni ostacolo con prontezza e resilienza».

Poi il ricordo della missione in Libano: «Avete operato con straordinario valore e singolare perizia, garantendo senza sosta i servizi logistici». E un pensiero alla Sardegna: «Popolo unico, con una forte identità. La vostra sardità resterà per sempre nel mio cuore».

Il generale Fraticelli ha ringraziato il comandante uscente: «Due anni trascorsi senza sosta, in cui il Reggimento ha dimostrato di essere protagonista della logistica operativa in Italia e all’estero». Al nuovo comandante Cavicchia l’augurio «di far fruttare quanto seminato. Sono certo che il Reggimento darà il massimo».

