La Sardegna si impone con sette medaglie alla settima edizione de Le Mondial Du Fromage et des Produits Laitiers, la prestigiosa competizione internazionale che si svolge a Tours, in Francia, ogni due anni.

L'unico oro per l'Isola lo ha conquistato la Murgia Sergio, storica realtà casearia di Marrubiu, con il suo Monteterno, formaggio ovino a pasta dura stagionato dai 6 ai 12 mesi. L'azienda ha inoltre ottenuto una seconda medaglia di bronzo con il formaggio Selvaggio.

Sempre il Comune dell'Oristanese è salito sul podio con un argento: è stato assegnato alla Sepi formaggi di Marrubiu con il pecorino Fioretto.

Quattro bronzi sono andati al caseificio Garau di Mandas, premiato per quattro prodotti: i pecorini Granduca di Mandas, Cardureu, Colline di Mandas e Piccante di Trexenta.

«Questo premio rappresenta un traguardo straordinario e al tempo stesso un nuovo punto di partenza - dichiarano dall'azienda Sergio Murgia di Marrubiu - il nostro obiettivo è continuare a crescere, valorizzando la tradizione casearia sarda e offrendo al mondo formaggi che siano ambasciatori di eccellenza, autenticità e innovazione».

La giuria, composta da circa 320 esperti internazionali e presieduta da Roland Barthelemy, Prevosto della Guilde, ha valutato quasi 1.900 formaggi provenienti da tutto il mondo, assegnando all'Italia 11 ori complessivi.

«La sostenibilità rappresenta un valore fondante: latte selezionato da stalle di fiducia, utilizzo di energie rinnovabili e pratiche produttive a basso impatto ambientale caratterizzano ogni fase della lavorazione», conclude l'azienda di Marrubiu.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata