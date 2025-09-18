Concorso mondiale del formaggio: pioggia di medaglie per la SardegnaA Tours, in Francia, premiati i caseifici Murgia Sergio e Sepi Marrubiu e il Garau di Mandas
La Sardegna si impone con sette medaglie alla settima edizione de Le Mondial Du Fromage et des Produits Laitiers, la prestigiosa competizione internazionale che si svolge a Tours, in Francia, ogni due anni.
L'unico oro per l'Isola lo ha conquistato la Murgia Sergio, storica realtà casearia di Marrubiu, con il suo Monteterno, formaggio ovino a pasta dura stagionato dai 6 ai 12 mesi. L'azienda ha inoltre ottenuto una seconda medaglia di bronzo con il formaggio Selvaggio.
Sempre il Comune dell'Oristanese è salito sul podio con un argento: è stato assegnato alla Sepi formaggi di Marrubiu con il pecorino Fioretto.
Quattro bronzi sono andati al caseificio Garau di Mandas, premiato per quattro prodotti: i pecorini Granduca di Mandas, Cardureu, Colline di Mandas e Piccante di Trexenta.
«Questo premio rappresenta un traguardo straordinario e al tempo stesso un nuovo punto di partenza - dichiarano dall'azienda Sergio Murgia di Marrubiu - il nostro obiettivo è continuare a crescere, valorizzando la tradizione casearia sarda e offrendo al mondo formaggi che siano ambasciatori di eccellenza, autenticità e innovazione».
La giuria, composta da circa 320 esperti internazionali e presieduta da Roland Barthelemy, Prevosto della Guilde, ha valutato quasi 1.900 formaggi provenienti da tutto il mondo, assegnando all'Italia 11 ori complessivi.
«La sostenibilità rappresenta un valore fondante: latte selezionato da stalle di fiducia, utilizzo di energie rinnovabili e pratiche produttive a basso impatto ambientale caratterizzano ogni fase della lavorazione», conclude l'azienda di Marrubiu.
(Unioneonline/l.f.)