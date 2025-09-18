Politica, ma non solo. Palazzo Bacaredda si conferma ancora una volta come crocevia di cultura, sport e arte, promuovendo iniziative che rafforzano i valori di inclusione e riconoscimento del merito. E nel pomeriggio di questo giovedì 18 settembre, il monumentale edificio di via Roma 145 ha ospitato la cerimonia di premiazione di 2 squadre studentesche femminili, che si sono infatti distinte ai Campionati nazionali studenteschi 2025, nel torneo Scacchiscuola, conquistando rispettivamente il primo e il terzo posto.

La squadra della Scuola media dell’Istituto salesiano “Don Bosco” ha ottenuto il podio più alto. Mentre quella della Scuola media “Alfieri”, parte dell’Istituto comprensivo “G. Lilliu”, si è classificata terza, confermando il talento e l’impegno delle giovani atlete.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e figure di rilievo del mondo scolastico e culturale. A consegnare le pergamene di riconoscimento alle giovani campionesse sono stati Marco Benucci, presidente del Consiglio comunale di Cagliari e Giulia Andreozzi, assessora alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza. “Simbolo di merito, valorizzano Cagliari”, hanno rimarcato.

L’evento ha rappresentato un momento di festa e di riflessione, insieme, sul ruolo della scuola e delle istituzioni nel promuovere un ambiente inclusivo, dove il merito viene premiato e le giovani generazioni trovano stimoli per esprimere il proprio talento.

Per le giovani campionesse, la cerimonia si è conclusa con una visita guidata nelle sale di rappresentanza di Palazzo Bacaredda, apprezzando i lavori di artisti sardi, tra i quali Filippo Figari, Felice Melis Marini, Francesco Ciusa, Mario Delitala, Antonio Ghisu e Andrea Valli.

© Riproduzione riservata