Sport e salute al Lazzaretto di Cagliari, dove sabato 27 e domenica 28 settembre si terrà la prima edizione in Sardegna della Longevity Run. Non solo una camminata ludico-motoria, in programma alle 10 di domenica in un percorso di 4 chilometri, ma anche un convegno dal titolo “Prevenzione e longevità: dalla salute alla pratica” (sabato dalle 8.30) e una serie di check-up gratuiti su otto diversi fattori di rischio che saranno effettuati (sempre sabato, dalle 10 alle 18) in dieci gazebo allestiti nel piazzale e a cura di dodici medici del Policlinico Gemelli.

La tappa cagliaritana del progetto, iniziativa organizzata in collaborazione con il Policlinico Gemelli e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma col patrocinio di Sport e Salute, è stata presentata stamattina in Municipio. «Confidiamo che la cittadinanza risponda al convegno, soprattutto al check-up e poi al momento di incontro della camminata di domenica mattina», le parole dell’assessore comunale allo Sport Giuseppe Macciotta. «Quando è nata questa idea abbiamo risposto con grande entusiasmo. Speriamo possa esserci una grande risposta da parte della cittadinanza: al convegno e ai check-up potrà partecipare anche chi non prenderà parte alla camminata».

La Longevity Run promuove la salute, la prevenzione cardiovascolare e l’invecchiamento attivo. Si tratta di una tappa del tour itinerante che tocca diverse località in tutta Italia. «Cagliari dimostra ancor di più grande sensibilità su come affrontare lo sport come prevenzione: gli studi dicono che assicura una vita più lunga e con una qualità migliore», ricorda il consigliere Michele Boero, presidente della Commissione consiliare permanente Sport. «È un modo per comunicare due pilastri fondamentali della longevità, che sono il corretto stile di vita e la prevenzione: ringraziamo il Comune di Cagliari per aver portato l’iniziativa in Sardegna», ha aggiunto Francesco Landi, direttore del Dipartimento scienze dell’invecchiamento, ortopediche e reumatologiche del Policlinico Gemelli.

