Tanti incivili, troppi rifiuti abbandonati che espongono studenti, docenti e cittadini a «potenziali pericoli di natura igienico-sanitaria».

Per questo motivo l’Università degli Studi di Cagliari ha deciso di chiudere nelle ore serali e nei giorni festivi i parcheggi di via Trentino, lato casa dello studente.

Una misura cui l’Ateneo è stato «costretto» a seguito delle «ripetute segnalazioni di abbandono di rifiuti e comportamenti incivili». I rifiuti trovati, viene precisato, non sono riconducibili ad attività universitarie, ma ad atti di inciviltà di privati cittadini.

Per scongiurare potenziali pericoli di natura igienico-sanitaria, l’Ateneo ha avviato un intervento straordinario di rimozione dei rifiuti abbandonati e successiva pulizia disponendo, al contempo, la reinstallazione del cancello all’ingresso dell’area.

Dunque il parcheggio a partire da oggi resta chiuso dalle 20 alle 7 del mattino dal lunedì al venerdì, e per l’intera giornata il sabato e la domenica, con la sola apertura del passaggio pedonale per l’accesso alla biblioteca negli orari consentiti.

«Questa misura – sottolinea il dirigente della Direzione comunicazione, servizi agli studenti e servizi generali, Roberto Alba – si è resa necessaria per garantire maggiore sicurezza e tutelare gli studenti, il personale universitario e tutti i fruitori dei servizi della zona. È una scelta di responsabilità per preservare il decoro e la vivibilità degli spazi comuni e mira a contrastare definitivamente il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti negli spazi universitari. L’Ateneo sta inoltre valutando l’installazione di un sistema di videosorveglianza h24 per un ulteriore controllo dell’area».

