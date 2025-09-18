Chico Pais, all’anagrafe Antonio Enrico, se n’è andato. Lui, che per oltre trent’anni ha salvato vite alla guida di un’ambulanza, questa mattina ha fatto il suo ultimo, disperato viaggio da paziente: i soccorritori lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu, dove il suo cuore ha smesso di battere per sempre dopo un intervento chirurgico, purtroppo risultato inutile.

Fatale un ictus che lo ha colpito mentre si trovava nella sede della sua associazione, al Quartiere del Sole.

Chico Pais aveva 69 anni. Appassionato lettore di testi di filosofia politica, animo indipendentista e innamorato della Sardegna, era originario di Iglesias ma da sempre viveva e operava a Cagliari.

Qui, nel capoluogo, era una delle colonne portanti del mondo del volontariato e del soccorso. Un veterano del 118: tra le sue mani, e dentro le ambulanze che ha guidato, sono passati centinaia di sardi che, spesso, anche alla sua dedizione devono la vita. Nel periodo del Covid non era in prima linea: era dentro l’epidemia, tra case di contagiati e ospedali. Aveva uno spirito critico e attento sulle dinamiche dell’emergenza-urgenza, su ciò che andava e su quello che non funzionava. Ora è morto e lascia un vuoto nel cuore di tutti coloro che hanno collaborato con lui.

