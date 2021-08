Altri 178 casi di contagio da Covid-19 in Sardegna.

Sono i dati dell’Unità di crisi regionale: con 1.494 persone testate, il tasso di positività sale ancora e si attesta all’11,9% (ieri 10%).

Su anche i ricoveri: in terapia intensiva ci sono ora 19 pazienti (+2 rispetto a ieri). Tre in più quelli in area medica per un totale di 77. Salgono invece a 5.195 i casi di isolamento domiciliare (+75 rispetto a ieri).

Due le vittime (ieri zero): un marittimo 54enne, sbarcato da una nave, e un 84enne residente nella Città metropolitana di Cagliari.

