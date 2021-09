È la terza nave carica di profughi afghani quella arrivata oggi al porto di Cagliari. 38 le persone a bordo che verranno ospitate in Sardegna. 160 in totale.

Si tratta, come negli altri due casi, di interi nuclei familiari e molti di questi hanno anche dei bambini.

In campo per l’accoglienza ci sono Croce rossa italiana, Caritas, Protezione civile e Ats. Nelle tende allestite al molo Sabaudo si svolgono le consuete visite mediche, compresi i tamponi per il Covid. Terminate tutte le operazioni, i profughi verranno trasferiti nelle varie province dell’Isola. La maggioranza, circa una ventina, resterà a Cagliari, gli altri tra Sassari, Nuoro e Oristano.

(Unioneonline/s.s.)

