Ha rischiato di morire sbranata dai propri cani. Tragedia sfiorata in serata in piazza delle Muse a Cagliari: una donna é stata attaccata dai propri pit bull all’interno della sua abitazione nel complesso di edilizia popolare nel quartiere di Mulinu Becciu. Ferita alle braccia e alla pancia, si é rifugiata da una vicina.

Intanto i cani hanno tenuto in scacco la palazzina e molti inquilini si sono rifugiati in strada. Sono arrivati gli agenti delle volanti, i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e il personale di Dog Hotel per il recupero dei cani.

Alla fine medico e infermieri hanno portato la donna in ospedale con diverse ferite. Cinque cani grandi sono stati recuperati dagli accalappiacani insieme a otto cuccioli.

Ora saranno necessari gli accertamenti per capire in che stato venissero tenuti i tredici cani.

