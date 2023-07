Anche il collegio del Tar Sardegna ha confermato il provvedimento presidenziale a favore del Florio e del locale Ninnos, congelando almeno fino a novembre la sanzione che il Comune di Cagliari aveva inflitto alle due attività per la musica all’esterno.

I due locali di via San Domenico, a Cagliari, non dovranno dunque togliere tutti i tavolini esterni a causa della sospensione per 30 giorni della concessione, decisa dopo un sopralluogo dei vigili urbani che risale ai primi di maggio. Ora in via cautelare il Tar, al quale si sono rivolti, ha sospeso l’efficacia della sanzione comminata dal servizio attività produttive di palazzo Bacaredda.

I giudici hanno rinviato per il merito ad un’udienza in autunno, salvando dunque la stagione all’aperto dei due noti locali difesi dai legali Matilde Mura (Ninnos) e Aldo Luchi, Jacopo Fiori e Monica Murgia (Florio).

