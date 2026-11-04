Una manifestazione per contestare l’aumento dei costi per l’occupazione del suolo pubblico a Cagliari. L’appuntamento è fissato per oggi alle 15, davanti al palazzo comunale di via Roma. A lanciare l’iniziativa è Mauro Sergi, che invita cittadine e cittadini a partecipare per chiedere all’amministrazione comunale di fermare quelli che definisce rincari senza misura.

Nel mirino ci sono le tariffe che gravano su bar, attività commerciali, mercati e associazioni, considerate ormai insostenibili. Secondo Sergi, gli aumenti non pesano soltanto sugli operatori, ma finiscono per ricadere sull’intera comunità, attraverso prezzi più alti e una progressiva riduzione della vitalità delle strade cittadine.

La richiesta è quella di aprire un confronto concreto con chi lavora a Cagliari, individuando tariffe più eque che non mettano in difficoltà le attività e le realtà associative. «Il suolo pubblico è di tutti, non può diventare un lusso», è il messaggio al centro della mobilitazione, riassunto nello slogan: «Basta rincari, più ascolto, più equità».

(Unioneonline/En.Ne.)

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