Serata di paura ieri sulla linea “PF” del CTM, dove un uomo di 37 anni, di origine tunisina, ha molestato passeggeri e conducente, costringendo l’autista a chiedere l’intervento della polizia.

L’episodio è avvenuto intorno alle 22.30, in viale Poetto. All’arrivo della Squadra Volante, l’uomo, in evidente stato di agitazione, inveiva contro i viaggiatori.

Invitato a scendere per essere identificato, inizialmente ha mostrato collaborazione, ma mentre gli agenti parlavano con il conducente ha improvvisamente reagito, spintonando e colpendo i poliziotti.

Bloccarlo non è stato semplice: una volta immobilizzato e fatto salire sull’auto di servizio, ha continuato a insultare e minacciare gli operatori, arrivando a colpire con i piedi lo sportello laterale e a danneggiare il vetro. In questura, il 37enne ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e ha tentato atti di autolesionismo. Anche il personale medico, chiamato per prestare assistenza, non è riuscito a intervenire a causa della sua agitazione.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di rifiuto di fornire le proprie generalità, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Stamattina il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la misura dell’obbligo di dimora nelle ore notturne.

