Cagliari, aggredisce passeggeri sul bus e poliziotti: arrestato tunisinoIntorno alle 22.30 l’autista della linea “PF” ha chiesto l’intervento della polizia
Serata di paura ieri sulla linea “PF” del CTM, dove un uomo di 37 anni, di origine tunisina, ha molestato passeggeri e conducente, costringendo l’autista a chiedere l’intervento della polizia.
L’episodio è avvenuto intorno alle 22.30, in viale Poetto. All’arrivo della Squadra Volante, l’uomo, in evidente stato di agitazione, inveiva contro i viaggiatori.
Invitato a scendere per essere identificato, inizialmente ha mostrato collaborazione, ma mentre gli agenti parlavano con il conducente ha improvvisamente reagito, spintonando e colpendo i poliziotti.
Bloccarlo non è stato semplice: una volta immobilizzato e fatto salire sull’auto di servizio, ha continuato a insultare e minacciare gli operatori, arrivando a colpire con i piedi lo sportello laterale e a danneggiare il vetro. In questura, il 37enne ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e ha tentato atti di autolesionismo. Anche il personale medico, chiamato per prestare assistenza, non è riuscito a intervenire a causa della sua agitazione.
L’uomo è stato arrestato con le accuse di rifiuto di fornire le proprie generalità, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Stamattina il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la misura dell’obbligo di dimora nelle ore notturne.
(Unioneonline/Fr.Me.)