“Il Metaverso: aspetti economici, filosofici, giuridici e psicologici” è il tema del dibattito in programma domani, 14 aprile, alle 9.30, nell'aula A della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari, in viale S. Ignazio 76.

«Il Metaverso è un nuovo fenomeno che sta guadagnando una crescente attenzione, sia nel mondo delle imprese, che per altre applicazioni, ma ancora poco conosciuto», si legge nella nota degli organizzatori. «Alcune imprese hanno già iniziato a investire nel Metaverso, ma ancora non è chiaro quali siano le reali potenzialità di applicazione, soprattutto in relazione all’erogazione di servizi o alla vendita di prodotti».

Verrà dunque approfondito il tema, quello di un mondo in continua evoluzione: «Ora si scrivono le caratteristiche tecniche che ne disciplineranno la vita e le funzionalità in futuro», precisa l'avvocato Massimo Graziano, uno dei promotori. «Per tali motivi, il convegno si propone di fornire una riflessione multidisciplinare sul Metaverso, definendo cosa sia, avviando una profonda riflessione sulle opportunità e sui rischi ad esso collegati».

Il convegno si terrà in presenza, la partecipazione è libera previa registrazione. Per chi non potesse partecipare di persona, è possibile farlo online.

