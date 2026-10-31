Hanno atteso i supereroi affacciati alle finestre, e i supereroi sono arrivati dall'alto. Questo pomeriggio, a partire dalle 16, i volontari dell'associazione Sea-SuperEroiAcrobatici Odv si sono calati con le corde dal tetto del Microcitemico di Cagliari, tra lo stupore dei bambini ricoverati e delle loro famiglie, per un "Super Halloween" speciale.

Mentre le discese dal tetto si svolgevano all'esterno, altri supereroi e personaggi fantastici sono entrati nei reparti per animare le corsie e i letti dei piccoli degenti che non potevano affacciarsi.

Non è mancato il tradizionale "dolcetto o scherzetto", con la distribuzione di piccoli regali e sorprese. All'iniziativa ha partecipato con entusiasmo anche il personale sanitario. L'obiettivo, spiegano dall'associazione, era rompere la routine della degenza e regalare ai bambini un momento di spensieratezza.

Le famiglie hanno manifestato apprezzamento per la giornata, che conferma, sottolineano i promotori, il valore del sorriso e della fantasia nei contesti di cura. L'appuntamento cade nell'anno in cui Sea- SuperEroiAcrobatici celebra i 10 anni di attività in Italia, con la missione di portare meraviglia e coraggio dove ce n'è più bisogno.

(Unioneonline)

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