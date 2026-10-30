Sono arrivati da tutta la Sardegna per unire alla mobilitazione contro caro vita e riarmo l'emergenza della speculazione energetica.

In piazza a Cagliari il Comitati territoriali della Pratobello 26. «I Comuni, con varianti urbanistiche non impugnabili davanti alla Corte costituzionale, possono blindare i territori dall'assalto delle rinnovabili».

I numeri della speculazione energetica sono noti: 597 richieste di connessione presentate a Terna, il gestore della rete nazionale di trasmissione, pari a una potenza di 44,5w gigawatt, sette volte la quota assegnata alla Sardegna dal decreto Picchetto Fratin, con cui sono stati ripartiti gli obiettivi italiani del Green deal europeo.

Luigi Pisci portavoce del comitato Sarcidano

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