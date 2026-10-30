A Cagliari contro la speculazione energetica: «I Comuni possono fermare l’assalto eolico»I comitati in piazza durante la mobilitazione dell’Usb: «Si adotti la Pratobello 26»
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Sono arrivati da tutta la Sardegna per unire alla mobilitazione contro caro vita e riarmo l'emergenza della speculazione energetica.
In piazza a Cagliari il Comitati territoriali della Pratobello 26. «I Comuni, con varianti urbanistiche non impugnabili davanti alla Corte costituzionale, possono blindare i territori dall'assalto delle rinnovabili».
I numeri della speculazione energetica sono noti: 597 richieste di connessione presentate a Terna, il gestore della rete nazionale di trasmissione, pari a una potenza di 44,5w gigawatt, sette volte la quota assegnata alla Sardegna dal decreto Picchetto Fratin, con cui sono stati ripartiti gli obiettivi italiani del Green deal europeo.