Contro riarmo e caro vita, per sanità e scuola: in migliaia a CagliariStudenti e lavoratori nel corteo del capoluogo partito da piazza Garibaldi
Caro vita, sanità, scuola e spese militari. A Cagliari hanno aderito in migliaia alla giornata di mobilitazione, con lo sciopero generale proclamato per oggi dall’Usb.
Ore 12,20 – La testa del corteo è arrivata in via Roma, la coda risulta all’altezza di via Manno: una manifestazione imponente che procede senza tensioni.
Il raduno – In piazza Garibaldi insieme ai lavoratori in strada ci sono anche diverse realtà sociali e studentesche.
Tra i gruppi che hanno aderito alla manifestazione il Comitato sardo di solidarietà con la Palestina, studenti delle scuole di Cagliari e Sassari, Gioventude de Sardinia, Potere al Popolo, A Foras, Sardigna Global Sumud, il Comitato diritti educatori ed educatrici, Giovani palestinesi Sardegna oltre ai Comitati di Pratobello 24, che contestano la speculazione energetica.