Volo salvavita nella notte: cinquantenne trasferita d'urgenza da Cagliari a PadovaLa paziente, ricoverata al Brotzu, è stata imbarcata ieri sera su un Gulfstream G-650 del 31° Stormo dell'aeronautica militare decollato da Ciampino e atterrato a Venezia
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Un Gulfstream G-650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare, con sede a Roma Ciampino, è stato impiegato nella serata di ieri per effettuare un volo salvavita, autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato, da Cagliari a Venezia per una donna italiana di 50 anni bisognosa di essere trasferita d'urgenza dal presidio ospedaliero Brotzu del capoluogo sardo all'Azienda ospedaliera universitaria di Padova.
La paziente, imbarcata sull'aeromobile presso lo scalo sardo, è stata quindi assistita durante il volo da un'equipe medica. Una volta arrivata all'aeroporto di Venezia, la donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari presenti sul posto con un'ambulanza per il successivo trasferimento in ospedale.
(Unioneonline)