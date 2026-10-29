Stop alle lezioni da oggi al 6 novembre. Con un’ordinanza il sindaco Massimo Zedda chiude la scuola primaria di via Enrico Toti a Pirri. Il motivo? Un intervento di derattizzazione, l’ennesimo negli edifici scolastici del capoluogo e dell’hinterland negli ultimi due mesi per la presenza di topi. 

Disposta inoltre la chiusura temporanea, fino alla conclusione delle attività di derattizzazione, del plesso di via Vesalio 2 dell’istituto S. Pertini.

(Unioneonline/A.D.)

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