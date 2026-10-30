Il Parco Jovanotti di Sant’Elia diventerà più grande grazie a un nuovo intervento di riqualificazione da 400mila euro. La giunta comunale di Cagliari ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica che punta a migliorare la sicurezza, la qualità ambientale e la fruibilità di uno spazio verde di oltre 10mila metri quadrati, situato tra piazza Callas, via Schiavazzi e il vecchio borgo Sant’Elia.

Il parco, inaugurato nella sua attuale configurazione nel marzo 2021 dopo un precedente intervento di recupero, ospita un'area giochi per bambini, un campo sportivo polivalente e spazi destinati alla socialità. Il nome ricorda il cantautore Jovanotti, che nel 2008 donò alcuni alberi successivamente piantati nell'area.

Il nuovo progetto nasce dalla necessità di completare e migliorare le dotazioni del parco, che presenta ancora alcune criticità, in particolare per quanto riguarda la delimitazione degli spazi, i collegamenti interni e i servizi a disposizione dei frequentatori.

L'intervento principale riguarderà la realizzazione di una nuova recinzione perimetrale, composta da un muretto in calcestruzzo armato con soprastante inferriata metallica. La struttura sostituirà le precedenti delimitazioni, più volte vandalizzate e in parte rubate. Sono inoltre previsti quattro ingressi, collegati tra loro da un percorso pedonale in terra stabilizzata, pensato per garantire collegamenti più agevoli tra le diverse aree.

Il progetto prevede l'installazione di venti nuove panchine e cinque cestini portarifiuti, oltre alla realizzazione dell'allaccio alla rete idrica e alla posa di tre fontanelle con acqua potabile, due per gli utenti del parco e una a servizio dell'area cani.

Previsti anche nuovi alberi, un impianto di irrigazione e circa 250 metri quadrati di tappeto erboso nella zona centrale. L'obiettivo è incrementare la componente verde, migliorare il microclima e creare nuove zone d'ombra, rendendo lo spazio più confortevole soprattutto durante i mesi estivi.

Tra le opere figura anche il potenziamento dell'area giochi per bambini e il completamento dell'illuminazione attraverso la posa di dodici lampioni, con particolare attenzione agli ingressi, ai percorsi pedonali e alle zone di sosta.

Il quadro economico complessivo ammonta a 400mila euro. L'approvazione riguarda il progetto di fattibilità tecnico-economica: prima di procedere con le successive fasi dovrà essere acquisito anche il nulla osta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, oltre agli altri pareri degli enti competenti.

«Il progetto di riqualificazione del Parco Jovanotti», ha dichiarato il consigliere Alessandro Cao, «con nuovi percorsi, maggiore attenzione al verde, nuovi arredi e servizi, punta a rendere questo spazio ancora più fruibile e accogliente per i residenti, le famiglie e i bambini».

© Riproduzione riservata