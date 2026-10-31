Paura nella notte in via Emilia, a Cagliari, per l’incendio di due furgoni in sosta.

Per ragioni di sicurezza è stata fatta evacuare una palazzina: otto le famiglie allontanate, anche se fortunatamente nessuna persona risulta essere coinvolta nel rogo.

L’allarme è scattato intorno alle 3.30. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

In via Emilia è intervenuto anche il personale del 118 per prestare soccorsi e assistenza.

Indagini in corso da parte dei carabinieri, coordinati dal comandante del reparto operativo Francesco Donvito, per stabilire se l’incendio è stato doloso o meno.

© Riproduzione riservata