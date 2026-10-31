Cagliari, paura nella notte: due furgoni in fiamme, palazzina evacuataL’allarme intorno alle 3:30, otto le famiglie allontanate. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118
Paura nella notte in via Emilia, a Cagliari, per l’incendio di due furgoni in sosta.
Per ragioni di sicurezza è stata fatta evacuare una palazzina: otto le famiglie allontanate, anche se fortunatamente nessuna persona risulta essere coinvolta nel rogo.
L’allarme è scattato intorno alle 3.30. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
In via Emilia è intervenuto anche il personale del 118 per prestare soccorsi e assistenza.
Indagini in corso da parte dei carabinieri, coordinati dal comandante del reparto operativo Francesco Donvito, per stabilire se l’incendio è stato doloso o meno.