Cagliari, nuova ciclabile ma stesso numero di parcheggi in via Flavio GioiaNessun cordolo centrale e corsie destinate al traffico veicolare di 3.5 metri ciascuna
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Proseguono i lavori per la messa in sicurezza di via Flavio Gioia, arteria di collegamento tra Cagliari e Pirri con grande densità di servizi e attività economiche per il quartiere Cep.
L'intervento, che parte dalla messa a norma della pista ciclabile - sarà bidirezionale, della larghezza di 2.5 metri, sul lato destro della via in direzione Pirri - prevede lo stesso attuale numero di parcheggi in entrambe le direzioni, nessun cordolo centrale e le stesse due corsie destinate al traffico veicolare, larghe ciascuna 3.5 metri.
Come illustrato dal sindaco Massimo Zedda in Consiglio comunale in risposta a un intervento del consigliere Ferdinando Secchi (Fdi), l'intervento si basa sul nuovo codice della strada.
L'asse stradale sarà rimodulata con la semplice traslazione della linea di mezzeria: previsto, prima del tracciamento della nuova segnaletica, anche il nuovo asfalto per la sicurezza delle autovetture e dei pedoni durante l'attraversamento da un marciapiede all'altro.
(Unioneonline)