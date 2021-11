È stato fermato dai carabinieri in via Sonnino a Cagliari, con altre due persone, a bordo di un motociclo Piaggio Beverly, dove i militari hanno scoperto due involucri di marijuana del peso complessivo di 1,7 grammi, un'infiorescenza della stessa sostanza da 0,1 grammi e due involucri di hashish del peso complessivo di 3 grammi, nonché la somma contante di euro 55.

A finire nei guai un ventenne marocchino, di fatto senza fissa dimora e con precedenti denunce a carico, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Per il giovane sono scattate anche le sanzioni per mancata copertura assicurativa, superamento del limite di persone consentite nel trasporto, nonché per guida senza patente.

Il motociclo era già in sequestro amministrativo dal 25 ottobre per altra causa.

(Unioneonline/v.l.)

