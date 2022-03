A Cagliari, al termine di una serie di accertamenti e di un intervento su strada, i carabinieri della Stazione di Stampace hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per il reato di guida senza patente, con recidiva, un ventottenne di Assemini, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Il giovane aveva provocato un incidente, senza feriti, lo scorso 4 marzo a Elmas al km 6 + 120 della strada statale 130, direzione di marcia Cagliari Iglesias. I militari avevano accertato che, a bordo di una BMW di sua proprietà, aveva perso il controllo del mezzo uscendo dalla strada senza coinvolgere altre macchine.

Nell'auto era presente anche un 37enne di Assemini, disoccupato e noto alle forze dell'ordine. Immediati accertamenti etilometrici, svolti dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, hanno definito la positività del conducente per un'alcolemia pari a 1,61 grammi per litro. Il ragazzo inoltre guidava senza patente poiché mai conseguita, e per questo era già stato sanzionato nel biennio precedente.

Il veicolo era stato posto sotto sequestro amministrativo ai fini della confisca. Il conducente era stato inoltre trovato in possesso di 2,47 grammi di marijuana, sequestrata.

