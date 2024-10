Guasto tecnico per l’aereo Lufthansa che sarebbe dovuto partire per Monaco da Cagliari, questa sera alle 18,30: niente decollo, volo cancellato e passeggeri a casa (chi è sardo e ha potuto fare rientro) o in albergo.

L’aeromobile era sulla pista del Mario Mameli. Sembrava fosse tutto in regola ma l’attesa agli imbarchi – chi doveva partire si era presentato ben prima delle 17,30 – si è fatta sempre più lunga.

Le preoccupazioni sono aumentate fino a quando, intorno alle 18,30, è arrivata la comunicazione ufficiale: collegamento annullato per un guasto tecnico. Non sono state fornite ulteriori delucidazioni.

Chi aveva intenzione di raggiungere la Germania è stato costretto a lasciare lo scalo, in attesa di una eventuale riprotezione. Tanti hanno dovuto cercare un posto in albergo: fino a tarda serata non sapevano nemmeno se le spese ulteriori potranno essere rimborsate.

