Si è appropriato di un pullover e ha oltrepassato le casse senza pagare.

La manovra non è sfuggita agli addetti alla vigilanza di un centro commerciale di Cagliari che hanno fermato il 38enne di Carbonia, già noto per precedenti analoghi, in possesso del capo di abbigliamento del valore di 135 euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile che hanno denunciato l’uomo per furto aggravato.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata