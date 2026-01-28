Traffico paralizzato sulla strada statale 195, prima del pontile arrivando a Cagliari, per un furgone in avaria, proprio nel tratto ristretto dopo i danni provocati dalla mareggiata.

Sul posto le pattuglie della Polizia Locale in attesa che il mezzo che ha subito il guasto venga spostato: si procede dunque su una corsia con le inevitabili conseguenze sulla viabilità.

Si sono subito create lunghe file, soprattutto in direzione Capoterra.

© Riproduzione riservata