La gravidanza stava procedendo al meglio. Poi la bambina ha deciso di dare un’accelerata improvvisa, mentre la mamma si trovava in un albergo del Poetto di Cagliari, il Nautilus.

E qui è intervenuta un’ambulanza del 118: gli operatori, visto lo stato di avanzamento della dilatazione, non hanno avuto il tempo di trasferire in ospedale la ragazza, una brasiliana di 22 anni residente nel Cagliaritano assieme al compagno, un 23enne sardo.

E la piccola Julia, dopo momenti di grande concitazione, è venuta alla luce nella struttura ricettiva dove i genitori alloggiavano proprio per essere vicini al Policlinico, dove la gravidanza era stata seguita. Solo dopo la nascita i soccorritori, vista la buona riuscita del lieto evento, hanno potuto portare mamma e figlia a Monserrato.

La paziente ha espulso la placenta al Policlinico e ora si trova in puerperio in buone condizioni di salute, come la bimba, che pesa 2.680 chili. All’arrivo al Duilio Casula è stata assistita dall’ostetrica Claudia Meloni e dal ginecologo Kostantinos Martsidi.

