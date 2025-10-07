Allarme maniaco a Cagliari, in corso Vittorio Emanuele. La denuncia arriva da un gruppo di ragazze, alcune minorenni: «Ci ha ripreso con il telefonino sotto la gonna. Abbiamo reagito chiedendogli di cancellare i video, ma lui è fuggito», raccontano.

Le giovani hanno poi allertato alcune pattuglie delle forze dell’ordine. La Polizia ha avviato accertamenti, visionando anche i filmati delle telecamere presenti nella zona.

