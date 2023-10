Sabato prossimo e nei giorni precedenti il centro e il fronte del porto di Cagliari saranno blindati per la cerimonia del Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Alla celebrazione parteciperanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto, non sono state ancora confermate invece le presenze della premier Giorgia Meloni e del presidente del Senato Ignazio La Russa.

Eccezionali le misure di sicurezza. In Prefettura sono in corso riunioni frenetiche, rimangono da definire solo gli ultimi dettagli. Di certo via Roma lato mare sarà chiusa durante la presenza, l’arrivo e la partenza del Capo dello Stato.

Furenti i commercianti delle attività sotto i portici. «Come faranno i clienti ad arrivare nei nostri negozi se l’area è “zona rossa”? In queste condizioni terremo le serrande abbassate, non avrebbe senso aprire».

© Riproduzione riservata