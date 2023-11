Via Molo di Sant’Agostino, Lungomare New York 11 settembre (così all’ufficio toponomastica, via Roma lato porto per i cagliaritani) e percorso riservato ai bus saranno chiusi al traffico sabato 4 novembre: è stata pubblicata l’ordinanza del Comune di Cagliari con le indicazioni per la viabilità in vista della Festa delle Forze armate che si terrà al porto, nella calata Delogu.

Le strade saranno interdette al traffico a partire dalle 9 «sino a cessate esigenze», si legge nel provvedimento firmato dal dirigente del servizio Viabilità, Daniele Olla.

La zona rossa di via Roma

Chi arriva dalla Statale 195, o comunque dal versante occidentale della città attraverso via Riva di Ponente, avrà l’obbligo di svolta in via Sassari e da qui potrà proseguire per via Roma in direzione viale Trieste (oltre la zona transennata per lavori) oppure verso i Largo Carlo Felice. Perché, come noto, il versante portici dell’arteria è interessato dal lungo cantiere di riqualificazione.

Una grande zona rossa, quindi, è stata allestita per permettere lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, che per la prima volta si terrà a Cagliari in un clima di forte tensione internazionale.

Sul palco allestito nella Calata Delogu, davanti al quale sfileranno uomini e donne in divisa appartenenti a vari Corpi, è prevista la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro della Difesa Guido Crosetto e del presidente del Senato Ignazio La Russa. Non escluso l’arrivo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Imponenti le misure di sicurezza previste: l’accesso anche alla zona sotto i portici sarà monitorato. E l’intero specchio acqueo davanti all’area del palco è stato liberato, per lasciare spazio a navi militari.

