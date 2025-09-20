Partiti da Cagliari e diretti a Trapani, hanno iniziato a imbarcare acqua.

Due velisti sono stati soccorsi ieri dalla Guardia Costiera di Cagliari, intervenuta a circa 30 miglia a sud est dal capoluogo sardo.

Sull’imbarcazione di 10 metri, battente bandiera polacca, c’erano due italiani, un uomo e una donna di 36 anni. Alle prime luci dell’alba hanno visto che il natante imbarcava acqua e che le pompe di sentina non riuscivano a contrastare il flusso d’acqua in ingresso.

Di qui la richiesta di soccorso alla Guardia Costiera di Cagliari, che ha disposto l’invio immediato della motovedetta CP320. Il personale della Guardia Costiera, constatato anche che la perdita aveva mandato in avaria il motore, ha preso a bordo l’equipaggio dell’imbarcazione e ne ha assunto il comando.

Quindi ha gestito la falla grazie alle pompe in dotazione alla motovedetta e, al fine di preservare la sicurezza dell’equipaggio e di prevenire un rischio di inquinamento ambientale, ha assistito l’imbarcazione verso il porto turistico di Villasimius, dove si è arrivati dopo circa 3 ore e mezzo di navigazione.

Un intervento che, oltre a soccorrere due persone, ha consentito di prevenire il danno ambientale che sarebbe derivato dall’affondamento dell’imbarcazione.

(Unioneonline)

