“Fai sesso con me?”. Questa la domanda di un uomo tra i 35 e 40 anni a una ragazzina di 13 che, sconvolta, è scappata per poi chiamare in lacrime i genitori. Il nuovo episodio di molestie pesanti nei confronti di una minorenne, a Cagliari, è stato denunciato stamattina ai carabinieri della stazione di Pirri dal padre e dalla madre della vittima.

È accaduto domenica 23 ottobre in via Nebida a Is Mirrionis. I familiari hanno deciso di denunciare tutto dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a una bambina nel parco di via Talete al Cep: un maniaco ha molestato una bimba di dieci anni ed è stato inseguito e picchiato da alcune persone presenti intervenute in difesa della bambina.

Si ipotizza che l'uomo possa essere lo stesso, anche se ci sono delle differenze tra i due episodi. Quanto successo a Is Mirrionis ha visto protagonista un uomo di 35-40 anni a bordo di un'auto. Da qui ha chiesto alla tredicenne se ci fosse un gruppo che facesse sesso per poi chiederle se volesse avere un rapporto. La vittima è scappata e ha chiamato i genitori. Le immediate ricerche della vettura bianca non hanno dato alcun risultato.

“Chiunque abbia subito molestie negli ultimi anni presenti denuncia. Servirà alle indagini sull'uomo che sta molestando donne e minorenni in diversi quartieri. Bisogna capire se si tratti della stessa persona”, sottolinea l'avvocato Gianfranco Piscitelli, legale della famiglia che ha depositato la querela per l'ultimo fatto e vice presidente dell'associazione antiviolenza Luna e Sole che collabora con il comitato spontaneo nato ad aprile 2022 a Mulinu Becciu a tutela delle donne vittime del maniaco.

© Riproduzione riservata