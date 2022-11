Una bimba di 10 anni è stata molestata da un uomo di 35 nel parco di via Talete, nel quartiere cagliaritano del Cep.

Il grave episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri verso le 17,30. Le urla della bambina e degli altri coetanei che giocavano con lei hanno richiamato l’attenzione di alcuni adulti che hanno inseguito il giovane per poi tempestarlo di botte.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia municipale (una pattuglia passava in quel momento in via Flavio Gioia) e una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri intervenuta per verificare un’aggressione e poi scoprire che questa era la conseguenza delle molestie alla minore.

L’uomo, incensurato, è stato accompagnato in caserma e poi al pronto soccorso per le ferite al volto ed è stato denunciato per violenza sessuale.

