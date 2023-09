È Erik Masala, 26 anni, di Cagliari, il detenuto trovato senza vita in una cella del carcere di Bancali, a Sassari.

A rendere pubblica la notizia della sua morte è stata la Garante, Irene Testa, che ha parlato apertamente di «suicidio che costituisce un fallimento della politica giudiziaria e penitenziaria». Ma sulla fine del ventiseienne e sulle sue ultime ore deve ancora essere fatta chiarezza.

Masala era stato di recente protagonista di una serie di fatti di cronaca. A gennaio aveva patteggiato tre anni a conclusione di un processo che lo aveva visto imputato per lesioni gravissime: nel giugno precedente in via Seruci aveva colpito con il machete il rivale Maurizio Castangia, col quale poco prima aveva avuto una discussione. Gli aveva quasi amputato un braccio. Poi era fuggito: prima di consegnarsi alle forze dell’ordine, si era barricato in una casa minacciando di far esplodere il palazzo con una bombola del gas.

All’inizio dell’anno il suo nome era comparso nella lista degli indagati per una presunta rete di spaccio tra Capoterra e Cagliari.

«Il suicidio del ragazzo di 26 anni detenuto nel carcere di Bancali è una sconfitta per tutti», ha sottolineato Irene Testa, «per lo Stato che abbandona tutti coloro che vivono e lavorano all'interno del carcere, per la polizia penitenziaria, per i direttori, per gli educatori, per il Ministro della Giustizia che non sente il grido di allarme che arriva da quei luoghi. Non si possono continuare a nascondere malati e tossicodipendenti dentro le celle e ignorare questa realtà».

La vicenda però potrebbe non essere definitivamente chiusa.

