È iniziata questa mattina, davanti alla Corte d’assise di Cagliari, la requisitoria della pm Rosanna Allieri nel processo a Claudio Gulisano, il 44enne accusato di aver ucciso i genitori Luigi Gulisano e Marisa Dessì, di 79 e 82 anni, trovati morti nel dicembre 2024 nella loro abitazione di via Ghibli.

Secondo l’accusa, il duplice omicidio sarebbe legato alle difficoltà economiche dell’imputato, accusato anche di aver sottratto circa 20mila euro dai conti dei genitori. Gulisano ha sempre respinto le accuse, proclamandosi innocente.

Poco dopo le 9 la pm Allieri ha iniziato a parlare, ricostruendo come all’inizio la morte dei due coniugi fosse stata addebitata a una morte naturale o ad una intossicazione da funghi. Il figlio minore dei due anziani rischia l’ergastolo.

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