Oltre undicimila crocieristi sbarcati a Cagliari nella giornata di mercoledì. Un record.

In porto - tra i moli Ichnusa, Sabaudo e Rinascita – sono infatti giunte quattro navi contemporaneamente: Star Flyer, Costa Smeralda, Msc Splendida e Viking Saturn.

La prima - la Star Flyer - è un veliero da 166 posti; Viking Saturn trasporta circa mille passeggeri, la Costa Smeralda 6.500 turisti, la Msc Splendida circa 4.500.

Un giorno da primato nel mese più “affollato” per il turismo crocieristico cagliaritano a conclusione di un anno da incorniciare, che ha visto approdare a Cagliari oltre 600mila crocieristi, con un incremento del 26%.

«L'arrivo di oltre 11.000 crocieristi nell'arco di una giornata - commenta la general manager di Cagliari Cruise Port, Raffaella Del Prete - è un evento particolarmente significativo per Cagliari e per tutto il territorio. Il traffico crocieristico, infatti, impegna non solo le aziende del comparto portuale, ma è anche una ormai consolidata opportunità di sviluppo per l'economia locale».

(Unioneonline)

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