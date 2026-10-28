Rapina ed estorsione. Sono le accuse di cui rischia di dover rispondere un uomo di 40 anni, arrestato la notte scorsa dai carabinieri di Cagliari.

L’uomo avrebbe strappato la catenina alla sorella, intimandole di consegnargli il cane di famiglia.

La donna ha però dato l’allarme al 112 e sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile.

Gli uomini dell’Arma hanno accertato che il 40enne, dopo aver sottratto il monile alla sorella con violenza, aveva anche requisito il telefono cellulare alla nipote minorenne presente in casa, per poi dileguarsi.

Dopo essersi messi sulle tracce dell’uomo, i militari lo hanno infine rintracciato, facendo scattare le manette.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata invece restituita alle legittime proprietarie.

(Unioneonline)

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