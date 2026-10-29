Era stato accusato da cinque allieve di molestie e palpeggiamenti. Ieri mattina l’istruttore di judo Nicolò Demuro, 68 anni, originario di Siurgus Donigala e residente a Quartu, istruttore di una palestra cittadina, è stato condannato a 7 anni, uno in meno di quanto chiesto dall’accusa.

Secondo la Procura, che ha istruito il fascicolo, con il pm Ginevra Grilletti, l’uomo avrebbe approfittato del ruolo di allenatore, e dell’autorità che ne derivava per molestare le allieve a lui affidate: abbracci e palpeggiamenti, ma anche messaggi inopportuni e richieste di foto inviate alle ragazzine.

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