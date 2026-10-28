Una 32enne arrestata dai Carabinieri a Cagliari per aver minacciato una passante con un coltello a serramanico e aggredito i militari.

È accaduto la notte scorsa, intorno poco prima della 5. I militari della Sezione Radiomobile e della Stazione di San Bartolomeo sono intervenuti d’urgenza in via Santa Gilla, dove una donna era stata appena avvicinata e minacciata con l’arma bianca da una 32enne di origini colombiane, intenzionata a impossessarsi di una borsa.

La vittima ha però reagito, mettendo in fuga la rapinatrice, che è stata poi individuata e fermata dagli uomini dell’Arma. Sottoposta a perquisizione personale, la donna è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico lungo 15 centimetri, prontamente sottoposto a sequestro penale. Durante le successive procedure di identificazione in caserma, la fermata – in evidente stato di alterazione psicofisica forse riconducibile all’assunzione di stupefacenti – ha opposto viva resistenza, colpendo i militari operanti con calci e spinte prima di essere definitivamente immobilizzata.

(Unioneonline)

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