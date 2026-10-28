Saranno presenti in piazza del Carmine venerdì alle 10,30 i sedici sindaci della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, come stabilito fin dall'inizio contro la speculazione energetica. Nessuna confluenza in una manifestazione unitaria estesa anche ad altre rivendicazioni (quali il caro vita, l'economia di guerra e la spesa per il riarmo).

«Gli amministratori del territorio – scrivono in un comunicato – hanno condiviso e sostenuto con convinzione le iniziative finalizzate a contrastare l'assalto dell'eolico e del fotovoltaico selvaggio, riconoscendo in questa battaglia un interesse fondamentale e non negoziabile per la sopravvivenza e il futuro delle comunità locali».

È proprio questo che sta alla base della decisione presa dagli amministratori che garantiscono la propria presenza assieme ai consigli comunali convocati per l'occasione.

«Una tematica di tale portata per il futuro della Sardegna – si legge nel documento – merita una mobilitazione mirata, capace di mantenere costantemente al centro dell'attenzione la salvaguardia del paesaggio, dell'ambiente e il diritto delle comunità locali a decidere del proprio destino».

Decisione unanime dunque per restare fedeli su quanto concordato in origine.

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