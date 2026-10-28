Cagliari, incidente sull’Asse mediano: traffico paralizzatoCoinvolto un motociclista, sul posto 118 e polizia locale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Traffico bloccato all’ingresso di Cagliari per un incidente sull’Asse mediano. Secondo una prima ricostruzione si tratta di uno scontro che ha coinvolto un motociclista all’altezza dello svincolo per via dei Valenzani, in direzione Poetto.
Non si conoscono ancora le condizioni del ferito. Sul posto le ambulanze del 118 per i soccorsi e le pattuglie della Polizia locale per i rilievi.
Inevitabili i disagi per la viabilità: numerose le auto rimaste in coda fino alla 131 dir in un’altra mattinata da incubo per il traffico cittadino.